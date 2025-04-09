Rüzgarın Kurbanı: Otomobilin Üzerine Fayans Düştü

Sürücü içindeyken otomobilin üzerine fayans ve sıva düştü...O anlar kamerada

MERSİN - Mersin Erdemli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle cami duvarının yüzeyindeki fayans süsler ile sıvası saniyeler önce park edilen otomobilin üzerine düştü. Sürücünün içinde olduğu yolcunun çıktığı anda otomobilin üzerine parçaların düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojini uyardığı kuvvetli rüzgar kent genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde de etkili oldu. İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde ise talihsiz bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, caddede bulunan Merkez Camiinin duvarındaki fayans taşları ile sıvası rüzgarında etkisiyle düştü. Sıva ve taşlar saniyeler önce park eden aracın üzerine isabet etti.

Olay anı kameraya yansıdı

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir aracın park ettiği, o esnada yolcu olarak bulunan bir kişi otomobilinden çıktı anda parçaların düştüğü yer aldı. Sürücünün araçtan inmemiş olması yaşanan kötü bir olayı engelledi. Daha sonra caminin giriş kısmı olan bölgeye tedbir amaçlı şerit çekildi.

Duvardan yaklaşık 2 metre karelik sıvanın düştüğü de gözlemlendi.