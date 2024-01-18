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Safranbolu'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip Köyü Eteköy Mahallesi'nde ikamet eden 81 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Yıldız, öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirerek arama çalışması başlatılmasını sağladı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu\'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
18.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:38
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Yıldız için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Tayyip Köyü Eteköy Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Yıldız (81) öğle saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin de AFAD ve UMKE ekiplerinden destek istemesiyle yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Mustafa Yıldız, Safranbolu, Karabük, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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