Safranbolu\'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Yıldız için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Tayyip Köyü Eteköy Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Yıldız (81) öğle saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin de AFAD ve UMKE ekiplerinden destek istemesiyle yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. - KARABÜK