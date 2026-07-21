Karabük\'te baraka ve ot yangını söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde çıkan baraka ve ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıahmetli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir barakada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki otlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında baraka kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK