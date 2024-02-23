Safranbolu'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Safranbolu'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Safranbolu\'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Köyü'nde hafriyat boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücüyle ilgili inceleme başlatıldı.

23.02.2024 11:42  Güncelleme: 11:43
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat boşalttığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Karıt Köyünde meydana geldi. Şükrü Can idaresindeki 06 CCP 778 plakalı hafriyat kamyonu, dere ıslahı çalışmaları sırasında hafriyat boşaltırken devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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