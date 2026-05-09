Safranbolu\'da Kaybolan Çocuklar Bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda doğa gezisine çıkan iki çocuk, ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu sağ salim bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gayza mevkiindeki ormanlık alana doğru doğa yürüyüşüne çıkan 15 ve 16 yaşındaki iki çocuktan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda çocuklar gece yarısından sonra saat 02.00 sıralarında ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, gerekli kontrollerin ardından ailelerine teslim edildi. - KARABÜK
