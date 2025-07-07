Safranbolu\'da Otluk Alanda Yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Barış Mahallesi Göztepe mevkiinde meydana geldi. Boş arazideki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılan alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öğle saatlerinde Barış Mahallesi'nin karşısında şehir çöplüğünün yanındaki boş arazide çıkan ot yangınında da 3 dönüm alan zarar görmüştü. - KARABÜK