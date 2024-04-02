Safranbolu\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sadri Artuç Caddesi Flamingo Kavşağında meydana geldi. Y.A. idaresindeki 78 SG 745 plakalı otomobil B.Ö. idaresindeki 78 SA 095 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Ö.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlenirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK