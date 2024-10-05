Safranbolu\'da Panelvan Kaza Yaptı

3.Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan panelvan aracın yolun kenarındaki su kanalına düşüp toprak yığınına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu- Bartın kara yolu İnceçay Köyü mevkiinde meydana geldi. E.Ş. idaresindeki 06 DAC 312 plakalı panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki su kanalına düşüp toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK