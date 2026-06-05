Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı

Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı
05.06.2026 14:39  Güncelleme: 14:41
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde bulunan Bahriye E.'ye ait 78 BS 626 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

Otomobilden çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bazı vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Safranbolu, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika

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