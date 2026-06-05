Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde bulunan Bahriye E.'ye ait 78 BS 626 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.
Otomobilden çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bazı vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK
Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?