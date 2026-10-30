Sağanak sonrası kayganlaşan yolda iki tır çarpıştı, Erzurum-Erzincan yolu kapandı - Son Dakika
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Sağanak sonrası kayganlaşan yolda iki tır çarpıştı, Erzurum-Erzincan yolu kapandı

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Sağanak sonrası kayganlaşan yolda iki tır çarpıştı, Erzurum-Erzincan yolu kapandı
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Sağanak sonrası kayganlaşan yolda iki tır çarpıştı, Erzurum-Erzincan yolu kapandı
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Erzurum-Erzincan kara yolunda sağanak sonrası kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan iki tır çarpıştı ve lojistik hat iki yönde trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda sürücüler yaklaşık iki saattir mahsur bekliyor.

Erzurum- Erzincan kara yolunda sağanak yağışın ardından kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan iki tır çarpıştı. Kaza nedeniyle uluslararası taşımacılıkta da kullanılan lojistik hat tamamen trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, sürücüler saatlerdir mahsur kalmış durumda.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun sağanak yağış, yolda gizli buzlanma ve kayganlaşmaya neden oldu. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen ve seyir halinde olan bir tır, yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak savruldu. Arkadan gelen bir diğer tırın da duramayarak kazaya karışması sonucu iki dev araç yolu tamamen kapattı.

Ekipler seferber oldu, kilometrelerce kuyruk oluştu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, bölge trafik ve Karayolları ekibi sevk edildi. Kazanın büyüklüğü ve tırların tonajlı olması nedeniyle yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçleri yeni bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Karayolları ekipleri de tırların çekilmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye ağır vasıta kurtarıcıları yönlendirdi.

Sürücüler saatlerdir mahsur

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık iki saattir yolda mahsur kaldıklarını belirten sürücüler, araçlarının içinde kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor. Yetkililer, yağışlı havanın bölgede devam ettiğini hatırlatarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Ekiplerin dev tırları yoldan kaldırma ve temizlik çalışmaları olumsuz hava şartlarına rağmen titizlikle sürdürülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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