Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Hastaneye Ceza

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına ve idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Para cezası uygulandı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Tabipler Odası'na bildirildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada özel hastaneye faaliyetinin durdurulmasının yanı sıra hastaneye yaptırımlarda bulunulduğunu belirtti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pazarlık yapan özel hastaneye idari para cezası uygulandı. Hastadan ilave ücret talep edilmesi üzerine SGK'ya bildirimde bulunuldu. Hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildi. 'İşlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler İstanbul Tabip Odası'na şikayet edildi.

"Ücret talep edilemez"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu hadiseye derhal müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı aktarılan açıklamada, mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı

Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında vatandaşla pazarlık yapıldığı haberlerine ilişkin açıklama yapmış, açıklamada "İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşa anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntülerin herkesi üzdüğü belirtildi." ifadeleri kullanılmıştı. - İSTANBUL