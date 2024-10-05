Şahan Gökbakar'a Yargılama Süreci Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şahan Gökbakar'a Yargılama Süreci Başlatıldı

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar hakkında, izinsiz olarak yapılan güneş panelleri ve diğer inşaat çalışmalarından dolayı savcılık iddianamesi hazırlandı. Gökbakar ve iki kişi en ağır cezalarla yargılanacak.

05.10.2024 11:08  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Gökbakar, mahkemede yargılanacak

Oyuncu Gökbakar hakkında savcılık iddianamesi hazırlandı

Savcılık tarafından Gökbakar'ın cezalandırılması talep edildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar'a ait kültür ve tabiat varlıkları koruma alanı içerisinde bulunan kaçak olduğu iddia edilen yapıda izinsiz güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleye ahşap kaplamasıyla ilgili Gökbakar ile 2 kişi hakkında savcılık iddianamesi hazırlandı. İddianamede işlenen suçlara istianeden Gökbakar ile diğer iki kişinin yargılanmasının yapılarak, en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması talep edildi.

Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş'ye ait taşınmazın Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince kaçak (ruhsatsız) olması nedeniyle mühürlenmesinin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianamede, şüpheliler Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren'in Marmaris İlçesi Turgut Mahallesi'nde bulunan taşınmazda kaçak olarak "güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleyi ahşap kaplama" yaptıkları ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin "İmar Kirliliğine Neden Olma", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65/1 maddesine muhalefet" ve "3621 Sayılı Kıyı Kanunun 15/1,4 maddesine aykırılık" suçunu işlediği, şüphelinin tek eylemi ile birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet verdiği, bu nedenle şüphelinin yargılanmasının yapılarak ceza kanuna göre en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması talep edildi.

Şahan Gökbakar\'a Yargılama Süreci Başlatıldı
Kaynak: İHA

Şahan Gökbakar, 3-sayfa, Magazin, Güncel, İnşaat, Çevre, Hukuk, Güneş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şahan Gökbakar'a Yargılama Süreci Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:17 Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:00:53. #1.11#
SON DAKİKA: Şahan Gökbakar'a Yargılama Süreci Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement