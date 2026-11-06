Sahara Geçidi\'nde kar nedeniyle yolda kalan tırlar ekiplerin çalışmasıyla çekildi

Artvin- Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle tırlar çekilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

Artvin'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Artvin-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar nedeniyle ilerleyemeyen tırlar yolda kaldı.

Bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, ekipler yolda kalan araçlar için çalışma başlattı. Tırlar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çekildi.

Öte yandan, kentte etkili olan sağanak gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde de kar yağışı etkili oldu.