Sahaya giren güzellik kraliçesi, güvenlik görevlisine ırkçı saldırıda bulundu - Son Dakika
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Sahaya giren güzellik kraliçesi, güvenlik görevlisine ırkçı saldırıda bulundu

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İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir mahkeme, eski İskoçya Güzeli Lucy Thomson'ı iki güvenlik görevlisini ısırmak ve birine ırkçı hakaretlerde bulunmak suçlarından mahkum etti. Olay, bir ragbi turnuvasında meydana geldi. Thomson ve kız kardeşi, aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle etkinlikten çıkarılmak istendi. Ancak Thomson, güvenlik görevlilerine direnç gösterdi ve onları ısırdı.

24.03.2025 13:57
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İskoç Edinburgh Mahkemesi, 26 yaşındaki eski İskoçya Güzeli Lucy Thomson'ı iki güvenlik görevlisini ısırmak ve birini ırkçı söylemlerle aşağılamaktan suçlu buldu. Olay, geçen yıl Haziran ayında Edinburgh City 7s ragbi turnuvasında yaşandı.

Mahkemede verilen bilgilere göre, Thomson ve kız kardeşi aşırı alkollü oldukları için güvenlik görevlileri tarafından etkinlikten çıkarılmak istendi. Bu sırada Thomson, kendisini ve kız kardeşini çıkarmaya çalışan güvenlik görevlilerine direnç gösterdi.

Güvenlik süpervizörü Andrew Okpaje mahkemede yaptığı tanıklıkta, Thomson'ın kendisine "Ben kimim biliyor musun?" ve "Hesabımda çok param var" dediğini belirtti. Okpaje, Thomson'ın kolunu ısırdığını ve ardından doğrudan kendisine bakarak ırkçı hakaretler savurduğunu anlattı.

Diğer güvenlik görevlisi Alasdair Doolan da Thomson tarafından ısırıldığını söyledi. Olayın ardından Okpaje'nin polise başvurmasıyla Thomson tutuklandı.

Thomson ise mahkemede savunmasında, etkinliğe "elçi" olarak davet edildiğini ve sadece iki buçuk elma şarabı içtiğini iddia etti. Kız kardeşinin güvenlik görevlileri tarafından "ormanlık bir alana sıkıştırıldığını" gördüğünü ve kendisinin de arkadan saldırıya uğrayıp uyarısız bir şekilde sürüklendiğini öne sürdü.

Ancak Şerif Derek O'Carroll, Thomson'ın anlatımını "tamamen mantıksız" bularak reddetti ve her iki güvenlik görevlisini ısırmak ve Okpaje'ye karşı ırkçı saldırıda bulunmaktan suçlu buldu. Thomson'a 790 pound (yaklaşık 32.000 TL) para cezası verildi.

Olay sonrasında İskoçya Güzeli yarışması organizatörleri, 11 ay önce taç giyen Thomson'ın unvanını kaybettiğini açıkladı. Etkinlik sırasında kaydedilen Thomson'ın ve kız kardeşinin dışarı çıkarılma anları sosyal medyada da paylaşılmıştı.

Sahaya giren güzellik kraliçesi, güvenlik görevlisine ırkçı saldırıda bulundu
Sahaya giren güzellik kraliçesi, güvenlik görevlisine ırkçı saldırıda bulundu
Sahaya giren güzellik kraliçesi, güvenlik görevlisine ırkçı saldırıda bulundu
Sahaya giren güzellik kraliçesi, güvenlik görevlisine ırkçı saldırıda bulundu

3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahaya giren güzellik kraliçesi, güvenlik görevlisine ırkçı saldırıda bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Dracarys null:
    Şu video playerı değiştirin berbat bir şey hiç bir video açılmıyor. 10 0 Yanıtla
  • 6490203:
    kanuna bak be adamlarda kanun var kanun kanun 3 0 Yanıtla
  • 6490203:
    birde drakaryus u dinleyin doğru diyor vidyolar kötü 0 0 Yanıtla
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