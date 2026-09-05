Sahil Güvenlik, Marmaris açıklarında ticari teknede rahatsızlanan vatandaşı tahliye etti
Marmaris açıklarında seyreden ticari teknede rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, vatandaşı alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.
Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari teknede bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çarı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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