Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden gece denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden gece denetimi

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden gece denetimi
17.03.2026 14:51  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gece yapılan denetimlerde 93 iş yerini kontrol etti. Dört işletmeye yasal işlem uygulanırken, hijyen ve çalışma şartları titizlikle incelendi.

Şahinbey Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece 00.30 ile 04: 30 saatleri arasında Şahinbey sınırları içerisindeki 93 iş yeri denetledi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gece 00.30 ile 04: 30 saatleri arasında 11 ekiple eş zamanlı yaptığı denetimlerde, 93 iş yerini denetleyerek olumsuzluk tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uyguladı. Ekipler denetimlerde İşletmelerde kullanılan malzemelerin saklama şartlarında, ürünlerin hijyenik sunumuna, personelin el temizliği ve giyim düzeninden, çalışma ortamının genel temizliğine kadar pek çok detayı kontrol etti. Ayrıca işletmelere ait çalışma izin belgeleri ve gıda güvenliği sertifikaları da detaylı bir şekilde incelendi.

"Zabıta ekiplerimiz 24 saat sahada"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Halkımızın sağlığı bizim için en öncelikli konudur. Bu kapsamda düzenlediğimiz denetimlerle işletmelerin hijyen standartlarına uyup uymadığını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı için gerekli önlemleri alıyoruz. Ekiplerimizin gece mesaisinde 11 ekiple eş zamanlı yaptığı denetimlerde, 93 iş yerini denetleyerek sağlık şartlarına uymayan 4 iş yerine yasal işlem uyguladı. Vatandaşımızın sağlığını tehdit edenlere geçit vermeyerek, denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden gece denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:18:12. #7.12#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden gece denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.