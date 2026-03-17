Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden gece denetimi

Şahinbey Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece 00.30 ile 04: 30 saatleri arasında Şahinbey sınırları içerisindeki 93 iş yeri denetledi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gece 00.30 ile 04: 30 saatleri arasında 11 ekiple eş zamanlı yaptığı denetimlerde, 93 iş yerini denetleyerek olumsuzluk tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uyguladı. Ekipler denetimlerde İşletmelerde kullanılan malzemelerin saklama şartlarında, ürünlerin hijyenik sunumuna, personelin el temizliği ve giyim düzeninden, çalışma ortamının genel temizliğine kadar pek çok detayı kontrol etti. Ayrıca işletmelere ait çalışma izin belgeleri ve gıda güvenliği sertifikaları da detaylı bir şekilde incelendi.

"Zabıta ekiplerimiz 24 saat sahada"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Halkımızın sağlığı bizim için en öncelikli konudur. Bu kapsamda düzenlediğimiz denetimlerle işletmelerin hijyen standartlarına uyup uymadığını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı için gerekli önlemleri alıyoruz. Ekiplerimizin gece mesaisinde 11 ekiple eş zamanlı yaptığı denetimlerde, 93 iş yerini denetleyerek sağlık şartlarına uymayan 4 iş yerine yasal işlem uyguladı. Vatandaşımızın sağlığını tehdit edenlere geçit vermeyerek, denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP