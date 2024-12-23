İçişleri Bakanı Yerlikaya: "81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 'Çengel-13' operasyonlarında; 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı" - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte Alkol Operasyonu: 10 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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