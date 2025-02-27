Sahte Cep Telefonu İlanına 7 Gözaltı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformu üzerinden sahte cep telefonu satışı ilanlarıyla "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işleyen 7 şüpheli şahıs tespit edildi.

Ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin toplam 12 milyon 600 bin TL tutarında haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 25 Şubat 2025 tarihinde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Olay şüphelilerden 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 1'i ise ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, yurt dışında bulunan şahsın yakalanması için gerekli işlemler başlatıldığını vurgulanarak, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bilişim suçlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM