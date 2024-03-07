Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hileli denklik belgesiyle üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor. Aralarında bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, avukat, diş hekimi asistanı ve sigortacının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

07.03.2024 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, gerçeğe aykırı beyanla denklik belgesi temin ettikleri iddiasıyla aranan 30 şüpheli, önceki gün İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları sona erdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Zanlılar, hileli denklik belgesiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanıp üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor.

Aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Zübeyir O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç olduğu ifade edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yaptığı iddia edilen Selim Can G., Türkiye'de bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Tolga A., kritik davalara bakan avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D. ile birlikte iş adamı, sigortacı, diş hekimi asistanı, uçak kabin memuru, avukat, eczacılık ve muhasebecilik dalında faaliyet gösteren 30 kişi yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:48 TEM Otoyolu Dilovası’nda Zincirleme Trafik Kazası: Ankara İstikameti Kapandı TEM Otoyolu Dilovası'nda Zincirleme Trafik Kazası: Ankara İstikameti Kapandı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:10:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement