İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, gerçeğe aykırı beyanla denklik belgesi temin ettikleri iddiasıyla aranan 30 şüpheli, önceki gün İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları sona erdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Zanlılar, hileli denklik belgesiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanıp üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor.
Aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Zübeyir O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç olduğu ifade edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yaptığı iddia edilen Selim Can G., Türkiye'de bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Tolga A., kritik davalara bakan avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D. ile birlikte iş adamı, sigortacı, diş hekimi asistanı, uçak kabin memuru, avukat, eczacılık ve muhasebecilik dalında faaliyet gösteren 30 kişi yer alıyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankerinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağışın ardından çakan şimşekler arasında bir yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda A.B, O.B, H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler yakalandı ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olayları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Osman Varol, terörle mücadele, suçla mücadele, narkotik operasyonları ve göçmen kaçakçılığı gibi konularda yapılan çalışmaları anlattı ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda 1 adet tabanca, 2 şarjör ve 33 mermi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman merkez Örenli Bölgesinde bulunan K-6 Konteyner kentte bulunan bir konteynerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ordu'da yapılan bir aramada, otomobilde bulunan 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca ve polis ekipmanları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşmasında savcı, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın cezasına 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti. Aile avukatı ise tahrik indiriminin uygun olmadığını ve asgari hadden ceza alması gerektiğini belirtti.
Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yapılan operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı adreste yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalarla birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet fişek, 35 gram metamfetamin ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.
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