Sahte diploma skandalı büyüyor! 2. Abdülhamid\'in torunu da sanıklar arasında

Çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şüphelilere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı dava açtı.

Geçen mayıs ayında açılan ilk davada 134 şüpheli yer alırken, temmuzda tamamlanan ikinci iddianameye 65 şüpheli daha eklendi. Her iki iddianamede başta Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan'ın bulunduğu 6 şüphelinin sahte diploma organizasyonunu yöneten kişiler olduğu anlatıldı. Birinci iddianamede, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü şikâyetçiler arasında yer aldı. İkinci iddianameye göre ise şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanları veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 57 şüphelinin usulsüz biçimde diploma temin ettiğinin tespit edildiği, 16 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Emniyetin bilgilendirmesine göre yapılan tespitlerde elektronik sertifika sağlayıcıları aracılığıyla edinilen e-imzaların çoğunda "yüz yüze kimlik tespiti yapılmıştır" onayı bulunmasına rağmen, bu işlemlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Göç İdaresi ve bazı üniversitelerin sistemlerine izinsiz giriş yapıldığı, bu yolla sahte mezuniyet belgeleri oluşturulduğu bilgisi yer aldı.

13 ÜNİVERSİTE

Aralarında Akdeniz, Uludağ, Erciyes, Yıldız Teknik, Gazi ve Ege üniversitelerinin de olduğu 13 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları adına sahte kimlik kullanılarak e-imza üretildi. Böylece altı şüpheli sahte diploma temin edip not yükseltme işlemi gerçekleştirdi.

"LİSANS DİPLOMASI İÇİN 50 BİN LİRA İSTİYORLAR"

Çete üyelerinin sahte lisans diploması için 50 bin TL, ön lisans için 40 bin TL, lise diploması için 25 bin TL ve ilköğretim içinse 15 bin TL talep ettikleri ortaya çıktı.

SEANSI 4500 TL OLAN PSİKOLOG DA LİSTEDE

Şüpheliler arasında kamuoyunda "II. Abdülhamid'in torunu" olarak bilinen Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu da yer alıyor. Osmanoğlu'nun Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü'nden sahte diploma aldığı belirtiliyor. Gazeteci Emrullah Erdinç'in bildirdiğine göre; Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi.

Nizam-ı Cedid Derneği Genel Başkanı Nizam Perk'in Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu gibi gösterildiği tespit edildi.

Abdullah Volkan Uçak'ın psikoloji mezunu gibi sahte diploma aldığı ve seans başına 4500 liraya hizmet verdiği belirlendi.

Ege Gökdemir'in inşaat mühendisi gibi sahte diploma aldığı ve inşaat firması sahibi olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Mehmet Baykara'nın da Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği'nden sahte diploma aldığı ve bazı baraj projelerinde yer aldığı kaydediliyor.

YÖK VE ÜNİVERSİTELERDE BÜYÜK SORUŞTURMA

Çetenin eylemleri sonucu üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400'den fazla kişi bulunduğu, birçoğunun doçent ve profesör olduğu iddiası soruşturmayı yeni bir boyuta taşıdı. YÖK, davanın da seyrini değiştiren ifadeyle ilgili harekete geçti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iddianamedeki bilgiler ve ifadelerde geçen isimler üzerinden kurul bünyesinde soruşturma açarken, diğer yandan geçen perşembe günü ilgili üniversitelere de yazı göndererek soruşturma açmaları talimatını verdi. Prof. Özvar, "Çok ciddi bir hadise. İki koldan soruşturma yapacağız. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz. Sahte diplomanın önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.