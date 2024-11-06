Sahte Fatura Operasyonunda 57 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte Fatura Operasyonunda 57 Gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonla 60 milyon TL'lik sahte fatura ve 57 kişi yakalandı.

06.11.2024 23:51
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Sahte fiş ve fatura operasyonu: 57 gözaltı

Piyasa değeri 60 milyon TL olan sahte faturalar ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte fiş ve fatura düzenleyen çeteye operasyon düzenledi. 57 şüpheli yakalanırken, piyasa değeri 60 milyon değerinde sahte fatura ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali suçların men ve önlenmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalarda bir çetenin sahte fiş, fatura basarak vergi kaybına neden olduklarını ve kamu kurumlarını dolandırdıklarını tespit etti.

57 gözaltı, 60 milyonluk fatura

Farklı tarihlerde 13 kişiyi yakalayan ekipler, bin 521 sahte akaryakıt yazar kasa fişi ile sahte fatura ele geçirdi. Vergi dairesinin hazırladığı raporun ardından polis ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 57 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 farklı adreste fatura üreten cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ile sahte faturaların dağıtıldığı alıcı listesi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri devam ederken cuma günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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