Sahte Gelin Operasyonu: 1 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika
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Sahte Gelin Operasyonu: 1 Milyon Lira Dolandırıcılık

02.07.2026 10:10
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Nevşehir'de sahte gelin, evlilik vaadiyle damattan 1 milyon lira değerinde altın ve para aldı.

Nevşehir'de evlilik vaadiyle kandırdığı damadı yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, nakit para ve cep telefonlarını alarak kaçan sahte gelin ile birlikte hareket ettiği öne sürülen kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınlar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen S.Ç.A. (46) ile H.D. (20), evlilik vaadiyle Y.A. (38) ve annesi İ.A.'nın güvenini kazandı. Evlilik hazırlıklarına başlayan damat adayı Y.A., şüphelilerle birlikte bir sarrafa giderek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın takıları satın aldı. Şüphelilerin ayrıca düğün ve alışveriş hazırlıkları bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit para aldığı, çeşitli kıyafetler satın aldırdığı ve fırsattan yararlanarak damat ile annesine ait cep telefonlarını da alan sahte gelin adayı ve işbirlikçisi bir anda gözden kayboldu.

Altın, para ve cep telefonlarını alan şüpheliler daha sonra Nevşehir'den ayrılarak Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Dolandırıldığını anlayan damat adayının durumu polise bildirmesi üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaçtığı aracı kısa sürede tespit eden ekipler, aracı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kadar adım adım takip etti. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta yapılan adli aramada yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın takılar ve paralar ele geçirildi. Ayrıca müştekilere ait cep telefonları da araçta bulunarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan S.Ç.A. ile H.D., Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüphelilerin sarraftan altın alırken görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

Ele geçirilen altınlar ve diğer suç unsuru eşyaların yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Evlilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Gelin Operasyonu: 1 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika

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