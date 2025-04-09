Sahte içki bir can daha aldı: "Gözlerim görmüyor" deyip çığlık atıyordu - Son Dakika
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Sahte içki bir can daha aldı: "Gözlerim görmüyor" deyip çığlık atıyordu

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Ankara'da 6 Şubat'ta sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen 28 yaşındaki TAha Adem Koç, 2 ay süren yaşam mücadelesi kaybetti. Koç'un tekel bayiden bandrollü içki aldığını belirten çocukluk arkadaşı, "Hastaneye gittiğimizde 'Gözlerim görmüyor' dedi, bağırıyordu gözleri açık bir şekilde. Bayağı çığlık atıyordu. 60 küsur gün dayandı" dedi.

09.04.2025 17:21
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Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde 6 Şubat'ta sahte içki nedeniyle rahatsızlanan Taha Adem Koç (28) Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Koç, entübe edildi.

2 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

2 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Koç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Ankara Adli Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Koç'un cenazesi Etimesgut ilçesindeki Hasan Kartal Orta Cami'sinde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Etimesgut Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Koç'un ailesi ve yakınları katıldı.

"TEKEL BAYİDEN BANDROLLÜ ALKOL ALIYOR"

Taha Adem Koç'un çocukluk arkadaşı Cemal Özberk, "Bir kaçak alkol alma durumu var ama bunu tekel bayiden bandrollü bir şekilde alıyor. Çete meselesi olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Muhtemelen de öyle çünkü aynı zamanda İstanbul, İzmir ve Ankara'da olmuş bu tarz şeyler. Bu çeteler, tekel bayilerine ya da muadillerine gidip bu alkolleri ucuzdan satmanın bir yolunu bulmuşlar. Bilmiyoruz ucuza mı alıyor, pahalıya mı alıyor? Son telefon kayıtlarına baktık, WhatsApp görüşmelerinde herhangi bir şey bulamadık. Nereden aldığı hakkında bir fikrimiz yok." dedi.

Sahte içki bir can daha aldı: 'Gözlerim görmüyor' deyip çığlık atıyordu

"'GÖZLERİM GÖRMÜYOR' DEYİP ÇIĞLIK ATIYORDU"

Özberk konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Gittiği hastanede onunla beraber 8 kişi aynı zamanda entübeydi, 8'i de vefat etti. Alkol kullanırdı ama kaçak alkol kullanmazdı. Hastaneye gittiğimizde 'Gözlerim görmüyor' dedi, bağırıyordu gözleri açık bir şekilde. Bayağı çığlık atıyordu. 60 küsur gün dayandı."

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı, 41 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son açıklamasında, yılbaşından bu yana 152 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Sahte içki bir can daha aldı: "Gözlerim görmüyor" deyip çığlık atıyordu
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte içki bir can daha aldı: 'Gözlerim görmüyor' deyip çığlık atıyordu - Son Dakika

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