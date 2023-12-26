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Sahte ilaç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sahte ilaç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ilaçları hileli davranışlarla sattıkları ve boş kutuları veya etkisiz ilaçları ihraç ettikleri tespit edilen örgüte yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Sahte ilaç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
26.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sahte ilaçları hileli davranışlarla sattıkları ve boş kutuları veya etkisiz ilaçları ihraç ettikleri tespit edilen örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç örgütü lideri D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görevli toplam 38 şüphelinin, toplam ihracat değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 cins sahte ilacı, 2020-2022 yılları arasında İran vatandaşı olan müştekilere hileli davranışlarla sattıkları tespit edildi.

Müştekilerin hileli davranışlarla aldatıldığı belirlendi

Satış çerçevesinde ihracata konu edilerek müştekilerin hileli davranışlar ile aldatıldığı belirlenirken, müştekilerden Navıd Razaei Anvari'den 3 milyon 500 bin euro, Alı Akbar Kokobzadeh'den 1 milyon 800 bin euro para alındığı, ayrıca KDV iadesi başvurusuna konu edilen iade alınan tutarın 1 milyon 664 bin 993 lira olduğu belirlendi.

Boş kutuların veya etkisiz ilaçların ihraç edildiği tespit edildi

İhraç edildiği beyan edilmesine rağmen gerçekte ihraç edilmediği ve yurtiçi piyasada kayıt dışı satış konusu edildiği tespit edilen toplam 100 bin 751 adet Pregabalin etkin maddeli yeşil reçeteye tabi ilacın, 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurt dışına ihraç ediliyormuş gibi gösterildiği ancak ilaçların kutularından çıkartılarak boş kutu şeklinde veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konduğu öne sürüldü.

24 şüpheli yakalandı

Söz konusu iddialara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, 38 şüpheliye yönelik 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, İhracat, İran, Dolandırıcılık, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte ilaç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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