Sahte İlanla Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sahte İlanla Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de masaj ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol altında.

29.03.2025 23:46
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Sahte ilanla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de siber suçlarla mücadele polislerinin düzenlediği operasyonda, masaj ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda sahte ilanlarda dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik takipte, şüphelilerin çeşitli internet sitelerinde, çeşitli şehirlerin isimleri kullanılarak yapılan eskort/masaj ilanları vererek, yabancı şahıslar adına kayıtlı çeşitli GSM numaraları üzerinden irtibat kurdukları mağdurları dolandırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Dolandırdıkları kişileri tehdit ve şantajlarda bulunarak korku yoluyla şikayetlerinden vazgeçirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Suça karışan 7 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte İlanla Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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