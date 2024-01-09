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Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 43 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 43 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonla, e-ticaret sitelerine koydukları sahte ilanlarla aralarında depremzedelerin de bulunduğu 30 kişiyi toplamda 7 milyon 369 bin 713 TL dolandıran 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 43 şüpheli yakalandı
09.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 16:21
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E-ticaret sitelerine koydukları sahte ilanlarla aralarında çocuğunu kaybetmiş depremzedelerin de bulunduğu 30 kişiyi toplamda 7 milyon 369 bin 713 TL dolandıran 43 şüpheli, Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen çok sayıda ihbar üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Bu çerçevede, şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altına konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükledikleri belirlendi. Müştekiler ile açık hatlar üzerinden sürekli olarak görüşme gerçekleştiren şüphelilerin kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

7 milyon 369 bin 713 TL vurgun yapmışlar

Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 6 Şubat depreminde çocuklarını kaybeden depremzedelerin de olduğu öğrenilen 30 kişinin hesaplarından toplamda 7 milyon 369 bin 713 TL para giriş çıkışı olduğunu belirledi. Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 43 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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