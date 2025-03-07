Sahte Sağlık Raporu Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte Sağlık Raporu Şebekesi Çökertildi

İstanbul'da sahte sağlık raporu düzenleyen 23 kişi gözaltına alındı, gizli kamera ile deşifre edildi.

07.03.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu hastanesindeki sahte rapor düzenleyen şebeke böyle deşifre oldu: 23 gözaltı

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gizli kamera yerleştiren Mali Suçlarla Mücadele Polisi, hastanedeki bazı güvenlik görevlilerin denetimli serbestlik, silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında para karşılığında kendi idrar örneğini verdiğini ortaya çıkardı

İSTANBUL - İstanbul'da bir hastanede sahte sağlık raporu hazırlayan güvenlik görevlilerinden oluşan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. 23 şüphelinin yakalandığı operasyonda kirli çark, tuvaletlere yerleştirilen güvenlik kamera kayıtları ile ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir kamu hastanesinde güvenlik görevlileri tarafından para karşılığı sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüphe üzerine yaptığı suç duyurusu hakkında çalışma başlattı.

Kadıköy ilçesi sınırlarında yer alan soruşturmaya konu Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gizli kamera yerleştiren Mali Suçlarla Mücadele Polisi, yapılan çalışmalarda hastanedeki bazı güvenlik görevlilerin denetimli serbestlik, silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiğini tespit etti.

Yerleştirilen güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kayıtlarda söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini tespit etti. Sahte rapor çarkını mercek altına alan polis ekipleri, zanlıların her bir rapor için 50 ila 100 bin Türk Lirası arasında para aldıklarını belirledi.

Savcılık talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kirli çarkın içinde yer alan tüm şüphelilerin kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen emniyet ekipleri yaptıkları operasyonda dördü güvenlik görevlisi, ikisi daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilen veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadeleri alınan şebeke üyeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kişinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Güvenlik, Erenköy, 3-sayfa, Sağlık, Şebeke, Şebeke, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Sağlık Raporu Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti

17:40 Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
17:02 Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
07:24 Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
07:13 Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
01:29 Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
01:05 Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
00:16 İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
23:51 Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 19:05:51. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte Sağlık Raporu Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.