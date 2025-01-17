Sahte Site ile 250 Kişiyi Dolandırdılar - Son Dakika
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Sahte Site ile 250 Kişiyi Dolandırdılar

Sahte Site ile 250 Kişiyi Dolandırdılar

61 çete üyesinden 32'si tutuklandı, Türkiye genelinde 500 milyon TL dolandırdı.

17.01.2025 23:40
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Kurdukları sahte internet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satışı vaadiyle Türkiye genelinde 250'den fazla kişiyi yaklaşık 500 milyon TL dolandıran 61 çete üyesinden 32'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Nevşehir'de internet üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 8 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve operasyonda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Mersin başta olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 36 adet başka kişilere ait kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirilmişti.

Sahte site kurmuşlar

Savcılık talimatıyla Nevşehir'deki 4 müştekinin farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibini yapan ekipler, paraların kripto varlıklar üzerinden kendi hesaplarına transfer edildiğini belirledi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptığını, ağına düşürdükleri vatandaşlara şantaj yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Çete lideri Serkan K. ile annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızının bilgisayar ve telefon başında nöbetleşe durdukları, her 8 saatte bir nöbet değiştikleri de belirlendi.

Zanlıların dolandırıcılıktan elde edilen paraları banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirdikleri belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin ise yaklaşık 500 milyon TL olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, zanlıların aynı yöntemle Türkiye genelinde 250'den fazla vatandaşı 500 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan çete lideri Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 61 kişi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nevşehir Adliyesi'ne getirildi. 61 şüpheliden 19'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 10 şahıs hakkında adli kontrol şartı uygulanırken 32 şahısta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte Site ile 250 Kişiyi Dolandırdılar - Son Dakika

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