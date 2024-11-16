Sahte Zeytinyağı Üreticisi Yakalandı - Son Dakika
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Sahte Zeytinyağı Üreticisi Yakalandı

Sahte Zeytinyağı Üreticisi Yakalandı

Afyonkarahisar'da sahte zeytinyağı üreten şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı, 310 litre ele geçirildi.

16.11.2024 08:42
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Afyonkarahisar'da yurtdışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten bir şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde F.C.Ç. isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş olduğu pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katmak suretiyle sahte zeytinyağı üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsın aracını gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler

62 adet 5 litrelik tenekelerde toplam 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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