Sahura uyanınca yangını fark etti, alevlerin arasında kalan eşi kurtulamadı - Son Dakika
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Sahura uyanınca yangını fark etti, alevlerin arasında kalan eşi kurtulamadı

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Karaman'da gelininin telefonuyla sahura kalkan yaşlı kadın evin yandığını fark etti. Kendini dışarı atan kadın evde mahsur kalan eşi için çevredekilerden yardım istedi. Alevlere müdahale eden ekipler 84 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

22.03.2025 16:53  Güncelleme: 17:06
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Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kayaönü köyünde Mustafa (84) ve Şerife Sak (73) çiftinin yaşadığı 2 katlı evde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Şerife Sak, gelini Ayşe Sak'ın telefonla araması üzerine sahur için uyanınca yangını fark etti.

KENDİNİ DIŞARI ATTI

Alevlerin arasından kendini dışarı atan Sak, evdeki Alzheimer hastası eşi Mustafa Sak'ın kurtarılması için çevredekilerden yardım istedi. Komşularının ihbarıyla adrese, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangına müdahale eden ekipler, Mustafa Sak'ın cansız bedenine ulaştı. Sak'ın cesedi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının öğle saatlerine kadar sürdüğü yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Sahura uyanınca yangını fark etti, alevlerin arasında kalan eşi kurtulamadı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Karaman, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahura uyanınca yangını fark etti, alevlerin arasında kalan eşi kurtulamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • M. Yudal:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun eşine Allah sabır versin zor bi durum 19 0 Yanıtla
  • Nazife:
    cookkk üzüldüm allah felaket yaşatmasın rahmetli nurda yatsin eşine allah sabir versin . 12 0 Yanıtla
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