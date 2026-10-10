Sakarya Adapazarı'nda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 22 yaşındaki sürücü öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Ömer Tazim (22) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kaydı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Tazim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tazim'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.