Sakarya Adapazarı'nda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 22 yaşındaki sürücü öldü

Sakarya Adapazarı'nda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 22 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Adapazarı'nda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 22 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kömürlük Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücünün cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Ömer Tazim (22) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kaydı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Tazim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tazim'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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