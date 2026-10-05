Sakarya Akyazı'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 2 ay alındı - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 2 ay alındı

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Sakarya Akyazı\'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 2 ay alındı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası verildi. Sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle alınırken, kullandığı araç da 2 ay trafikten men edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ömercikler Mahallesi Sosyal Gelişim Merkezi önünde drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği bildirilen sürücünün tespiti için çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve saha araştırması neticesinde, drift yapan 61 HA 373 plakalı aracın M.A. (24) tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sürücüye toplam 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaSakaryaAkyazıGüncelSon Dakika

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