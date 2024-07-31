Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Lokantalara Fiyat Denetimi Yaptı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, şehrin 16 ilçesinde lokanta, restoran ve kafelere fiyat denetimi yaparak hatalı uygulamalar için işlem uyguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı şehrin 16 ilçesinde denetimlerini planlı bir şekilde sürdürüyor. Ekipler son olarak Serdivan ve Sapanca'da yer alan kafe, restoran ve lokantalara tarife ve fiyat listeleri konusunda denetimler yaptı. İşletmelerde fiyat ve tarife listelerinin yanı sıra işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını kontrol eden zabıta ekipleri, tüketiciyi aldatmaya ve fahiş fiyata yönelik tespitte bulunduğu işletmelere işlem yaptı. 16 ilçede eş zamanlı denetime çıkan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı, huzuru ve tüketim güvenliği için büyük bir hassasiyetle çalıştı. - SAKARYA