Sakarya'da 14 Aranan Şahıs Yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-14 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 14 aranan şahıs yakalandı. Hırsızlık suçlarından 16, 7 ve 6 yıl hapis cezası bulunan 34 şahıs, uyuşturucu suçlarından 10 ve 3 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs, yağma suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, çocukları fuhşa teşvik suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, Cumhurbaşkanına hakaret ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs, kasten yaralama suçundan 3 ve 1 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs ile 6136 SKM suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. - SAKARYA