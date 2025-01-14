Sakarya'da 3 Günde 10 Trafik Kazası

3.Sayfa

Sakarya'da son 3 gün içerisinde meydana gelen ve sonucu alınan toplam 10 farklı trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Şehir genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde son 3 gün içerisinde meydana gelen 10 farklı trafik kazasında 16 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 11-12-13 Ocak tarihlerinde meydana gelen 6 trafik kazasında 12 kişi yaralanırken, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ise 10-11 Ocak tarihlerinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. - SAKARYA