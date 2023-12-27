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Sakarya'da 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Yasa dışı göçmenler sınır dışı edilirken, organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya\'da 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı
27.12.2023 - 11:52,
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Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetleri esnasında şüphe üzerine durdurulan 3 ayrı araçta 31 yasa dışı göçmen ile 3 organizatör yakalandı. 3 araca el konulurken, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlanıldı. Organizatörler hakkında ise adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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