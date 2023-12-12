 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da 35 Milyon Liralık Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da 35 Milyon Liralık Kokain Ele Geçirildi

Sakarya'da gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 370 buçuk gram kokain ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya\'da 35 Milyon Liralık Kokain Ele Geçirildi
12.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:35
Abone Ol

Sakarya'da 13 kilo 250 gram kokain ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar yaptı.

Bu kapsamda İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 kişinin bulunduğu araç, Akyazı ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Erenler ilçesinde de bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, kilitli poşetlere konulmuş 145 adet satışa hazır 57,5 gram kokain, 22 uyuşturucu hap, 3,7 gram metamfetamin ve hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 35 Milyon Liralık Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:36:16. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da 35 Milyon Liralık Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement