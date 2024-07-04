Sakarya'da 8 araçlı feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da 8 araçlı feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 tır, 2 ticari araç, 2 otomobil ve 1 panelvan olmak üzere toplam 8 araç karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve trafik yaklaşık 3 saat sonra açıldı.

04.07.2024 22:47
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Sakarya'da 8 araçlı feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

İki tırın arasında kağıt gibi ezilen araç sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden saatler sonra çıkarılabildi

Savaş alanına dönen bölge havadan görüntülendi

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, trafik yaklaşık 3 saat sonra açıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda 3 tır, 2 ticari araç, 2 otomobil ve 1 panelvan olmak üzere toplam 8 aracın zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, trafik yaklaşık 3 saat sonra tekrar açıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sakarya- Bilecik D-650 karayolu Geyve ilçesi Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Geyve istikametinde seyir halinde olan 33 AFV 636 dorse plakalı Volvo marka tır kontrolden çıkarak makasladı. Sürüklenmeye başlayan tır bariyerleri de aşarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelmekte olan 61 AHD 565 plakalı hafif ticari araç ile makaslayan tırın istikametinde seyir halinde olan 54 ADC 778 plakalı hafif ticari araç, 34 UG 0395 plakalı panelvan tipi araç, 07 PF 426 plakalı tır, 42 CUB 62 plakalı tır ile 54 BA 090 plakalı otomobil ve 54 LL 821 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Toplam 8 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, 07 PF 426 plakalı tır ile 42 CUB 62 plakalı tır arasında sıkışarak hurdaya dönen 54 LL 821 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Burak, olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki istikametinde trafiğe kapandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki istikamette yaklaşık 3 saat sonra trafiğe açıldı

Kazada yaralananlar, adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden saatler süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından her iki istikamette trafiğe tekrar açıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve adeta savaş alanına dönen bölge havadan dron ile de görüntülendi.

"Beni solladıktan 20-30 kilometre sonra kazaya karıştığını gördüm"

Zonguldak'tan, İzmir'e doğru seyir halinde olan ve kaza sebebi ile yolda kalan kamyon şoförü Hüseyin Bostancı, "Yaklaşık 2 saat oldu burada bekliyoruz. Ereğli'den, İzmir'e doğru gidiyorum. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. Birçok aracın karıştığı zincirleme kaza çok sayıda yaralı olduğunu biliyoruz. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tır beni Adapazarı'ndan D-650'e girişte solladı. Yaklaşık 20-30 kilometre sonra kazaya sebebiyet verdiğini öğrendim" dedi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 8 araçlı feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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