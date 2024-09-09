Sakarya'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 17 Yaralı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde meydana gelen 9 trafik kazasının bilançosunu açıkladı. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

09.09.2024 13:40
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Sakarya'da 6 ve 7 Eylül'de meydana gelen 9 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu yayımladı. Bu çerçevede 6 ve 7 Eylül tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde 9 ayrı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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