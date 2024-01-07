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Sakarya'da Akaryakıt İstasyonunda Trafo Patladı - Son Dakika
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Sakarya'da Akaryakıt İstasyonunda Trafo Patladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bulunan trafo, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlayarak alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya\'da Akaryakıt İstasyonunda Trafo Patladı
07.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:17
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akaryakıt istasyonunda bulunan trafo bomba gibi patladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi muhtemel facianın önüne geçti. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Teşvikiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunda bulunan trafo henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patlayarak alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri patlama neticesinde oluşan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçildi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken, patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafonun bir anda patlaması ve etrafa kıvılcım saçması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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