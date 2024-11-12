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Sakarya'da ambulans ve üç aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kazada 2 aracın arasında kalan cip hurdaya döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir ambulans ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ambulans ile pikap tarzı aracın arasında kalarak hurdaya dönen cipin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine doğru seyir halinde olan E.Ö. kontrolündeki 54 AFA 570 plakalı ambulans ile Umut Gürsoy idaresindeki 10 KP 065 plakalı cip çarpıştı. Bu esnada 06 DB 9159 plakalı pikap da kazaya karıştı. Savrulan cip, park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada ambulans sürücüsü E.Ö. ile sağlık personelleri; Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı. Cip sürücüsü Gürsoy ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, bölgeye sevk edilen diğer sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden cipin sürücüsü Umut Gürsoy'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenilen pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ambulans ile çarpışan cipe, karşı yönden gelen pikap tarzı aracın da çarptığı anlar yer aldı.