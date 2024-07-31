Sakarya'da atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika
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Sakarya'da atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kontrolünden çıkan ve bariyerlere çarpan atık kağıt yüklü tır, devrilerek karşı şeride geçti ve alev aldı. Sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

31.07.2024 20:21
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Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan ve devrilerek karşı şeride geçen atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü. Kazayı sürücü hafif yaralı atlattı.

Kaza, Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Pamukova ilçesi Yeni Sanayi bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde ilerlemekte olan M.G. kontrolündeki 26 LE 545 plakalı atık kağıt yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrularak karşı şeride geçen, aydınlatma direği ve ağaçlara da çarptıktan sonra devrilen tır alev aldı. Bir anda adeta alev topuna dönen tırın sürücüsü kazayı hafif şekilde yaralı atlattı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tırdan geriye hurda yığını kaldı. Bölgede bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika
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