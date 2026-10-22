Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyonetin 33 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyonetin 33 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

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Sakarya'da D-020 karayolunun Adapazarı-Kaynarca kesiminde kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın D-020 karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Adapazarı- Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen kazada Muhammet Hızal (33) idaresindeki 54 AHK 152 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Hızal, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hızal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOtomobil3. SayfaSakaryaGüncelSon Dakika

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