İçişleri Bakanı: Sakarya\'da DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Kadın Kardeşi Tarafından Bıçakla Rehin Alındı, Kurtarma Operasyonu Sonucunda Kaçarak Polise Sığındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, erkek kardeşi tarafından bıçakla rehin alındı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak müzakereci ekiplerin çabalarına rağmen erkek kardeş teslim olmadı. Bu sırada kadın, kardeşinin dalgınlığından faydalanarak kaçmayı başardı ve polise sığındı. Kardeş ise gözaltına alındı. Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, erkek kardeş ise polis merkezine götürüldü. Erkek kardeşin, izinli olarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.