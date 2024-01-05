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Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 3 kilometre sürüklenerek AFAD ekiplerince çıkarıldı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Sakarya\'da derede erkek cesedi bulundu
05.01.2024 - 21:34,  Güncelleme: 21:36
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Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

Yaklaşık 3 kilometre suda sürüklenen ceset AFAD ekiplerince çıkarıldı.

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen ceset, AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Arabacıalanı Mahallesi'nde Çark Deresinde su üstünde hareketsiz halde giden erkek cesedini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre sürüklendikten sonra Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki suya giren AFAD ekiplerince çıkarıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken vatandaşlar olayı adeta film gibi izledi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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