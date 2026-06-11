Sakarya'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Sakarya'da polis ekiplerince yürütülen, yurt dışı bağlantılı bir suç örgütü kapsamında faaliyet yürüten ve 6 farklı ilde vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şüpheli, ekiplerin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarına yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde, T.A. (36) isimli şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çantasında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi. Ekiplerce derinleştirilen soruşturmada, şüphelinin bir suç örgütü çatısı altında faaliyet gösterdiği ve şebekenin yurt dışı bağlantılarıyla ortak hareket ettiği belirlendi. Şahsın bu faaliyetler kapsamında, 1, 2 ve 4 Mayıs 2026 tarihlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde S.C.'yi 700 bin TL, İ.K.'yi 273 bin TL; Aydın'ın Didim ilçesinde M.G.'yi 348 bin TL; Uşak ilinde C.M.'yi 314 bin TL; Trabzon'un Arsin ilçesinde A.G.'yi 25 bin TL ve Ankara'nın Mamak ilçesinde F.S.'yi 20 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Cezaevine gönderildi

Yurt dışı bağlantılı şebeke vasıtasıyla Türkiye genelinde toplamda 1 milyon 681 bin TL'lik vurguna karışan örgüt üyesi T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAKARYA