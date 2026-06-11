Sakarya'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Sakarya'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

11.06.2026 18:39
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Yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık yapan T.A. tutuklandı, 1.6 milyon TL vurgun tespit edildi.

Sakarya'da polis ekiplerince yürütülen, yurt dışı bağlantılı bir suç örgütü kapsamında faaliyet yürüten ve 6 farklı ilde vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şüpheli, ekiplerin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarına yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde, T.A. (36) isimli şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çantasında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi. Ekiplerce derinleştirilen soruşturmada, şüphelinin bir suç örgütü çatısı altında faaliyet gösterdiği ve şebekenin yurt dışı bağlantılarıyla ortak hareket ettiği belirlendi. Şahsın bu faaliyetler kapsamında, 1, 2 ve 4 Mayıs 2026 tarihlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde S.C.'yi 700 bin TL, İ.K.'yi 273 bin TL; Aydın'ın Didim ilçesinde M.G.'yi 348 bin TL; Uşak ilinde C.M.'yi 314 bin TL; Trabzon'un Arsin ilçesinde A.G.'yi 25 bin TL ve Ankara'nın Mamak ilçesinde F.S.'yi 20 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Cezaevine gönderildi

Yurt dışı bağlantılı şebeke vasıtasıyla Türkiye genelinde toplamda 1 milyon 681 bin TL'lik vurguna karışan örgüt üyesi T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferda Altun Ferda Altun:
    tamam güzel hoş da ne değişti yani bu adamı tutukladılar fakat bunun benzerleri hala dışarıda dolanıyor ve yeni insanları dolandırıyor polis de yakalıyor ama sistem mi değişmiyor ekonomi mi kötü gidiyor bilmiyorum ama sonuç yine aynı kalıyor işte 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Avci Ayşegül Avci:
    vay be bu adamlar ne yapıyor yahu 1.6 milyon lira vurgun yapmışlar ama en kötüsü şu ki hiç mi kimse bunu daha erken fark etmemiş mi çok yazık bu mağdurlar için çok acı valla bu insanları düşünüyorum keşke daha çabuk yakalansaydı adamlar da evlerinde rahat etseydiler 0 0 Yanıtla
  • Sultan Çolak Sultan Çolak:
    yahu bu teknoloji çağında hala böyle dolandırıcılar var mı diye soruyorum ben de birkaç yıldır bunları takip ediyorum ama sonuç yok işte hep aynı şey başka yerden başlıyor yine hep aynı döngü devam ediyor bıktım açıkçası bu şebekenin böyle çöktürülmesi güzel tabii ama kaç tane daha vardır acaba 0 0 Yanıtla
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