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Sakarya'da düğün konvoyunda motosikletten havaya ateş açıldı - Son Dakika
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Sakarya'da düğün konvoyunda motosikletten havaya ateş açıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, silahını havaya rastgele ateş açarak tehlikeli bir duruma neden oldu. Olay anı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer aldı.

Sakarya\'da düğün konvoyunda motosikletten havaya ateş açıldı
29.01.2024 - 23:35,
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Düğün konvoyundaki trafik magandası kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir şahıs silah ile havaya rastgele ateş açtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir şahıs havaya rastgele ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motosikleti şahsın araç yoğunluğunun bulunduğu caddede havaya rastgele ateş açtığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da düğün konvoyunda motosikletten havaya ateş açıldı - Son Dakika


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