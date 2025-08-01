Sakarya\'da Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki feci kazada hayatını kaybeden 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş, son yolculuklarına uğurlandı. Çocukların babaları ise cenazeye tutuklu bulunduğu cezaevinden geniş güvenlik önlemleriyle getirildi. Evlatlarını son kez gören babanın, feryadı yürekleri dağlarken iki kardeşten geriye kalan acı detaylar ise yürek burktu.

Feci kaza, Yeniköy Mahallesi mevkiinde dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Ozan Kaya yönetimindeki 41 EU 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ozan Kaya ile kardeşi Yusuf Orhan Kaya (13), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde iki kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazeleri Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Bugün maçları vardı o maç bugün oynanmayacak"

Kazanın ardından yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerin, annelerinin çalıştığı ve dedelerinin ise fındıklıkta oldukları esnada otomobili evden aldıkları öğrenildi. Dedelerine ait otomobil ile yola çıktıktan kısa bir süre sonra kazaya karışan iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazede gözyaşları sel olurken, kardeşlerin yaz Kur'an Kursları çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasında aynı takımda oynadıkları, ancak acı olay sebebiyle bugün oynanacak olan maçın iptal edildiği öğrenildi. Cenaze namazı öncesi durumu anlatan cami imamı, "Şu anda aramızda camilerimizde beraber oldukları öğrenci arkadaşları var. Ozan ve Yusuf yavrumuz, Müftülük olarak yapmış olduğumuz Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası'nda oynuyorlardı. Bugün de maçları vardı o maç bugün oynanmayacak. ve beraber oldukları takım arkadaşları da burada" dedi.

Baba cezaevinden cenazeye geldi

Çocukların babası, tutuklu bulunduğu cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında mezarlığa getirildi. Evlatlarını yan yana son yolculuklarına uğurlayan baba, güçlükle ayakta durabilirken feryatları yürekleri dağladı. Kardeşlerin cenazesi, Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesinde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. - SAKARYA