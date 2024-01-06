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Sakarya'da feci kaza: Otomobil tıra saplandı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da feci kaza: Otomobil tıra saplandı, sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen ve bir genci hayattan koparan kaza, KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. 28 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği ve otomobilin tıra saplandığı anlar görüntülendi.

Sakarya\'da feci kaza: Otomobil tıra saplandı, sürücü hayatını kaybetti
06.01.2024 - 14:30,
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Yaklaşık bir buçuk ay önce Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda 28 yaşındaki genci hayattan koparan feci kaza KGYS kameralarına yansıdı. Sürücüsünün hayatını kaybettiği ve adeta hurdaya dönen otomobilin, tıra ok gibi saplandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, yaklaşık bir buçuk ay önce Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında meydana gelmişti. 28 yaşındaki sürücü Fırat Baykal'ın kontrolündeki 54 HR 425 plakalı otomobil, F.A. idaresindeki 34 ABY 314 plakalı tıra çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fırat Baykal, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Feci kaza, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Akyazı istikametine doğru ilerlemekte olan Fırat Baykal kontrolündeki otomobilin, ışıklı kavşakta Erenler yönüne doğru geçmek isteyen tıra yüksek süratle çarptığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da feci kaza: Otomobil tıra saplandı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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