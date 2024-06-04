Sakarya'nın Erenler ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen özel halk otobüsünün, park halindeki minibüse ve otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde dün meydana gelen kazada, freninin boşaldığı öne sürülen M.K. idaresindeki 54 J 2018 plakalı özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak park halindeki Lütfi Baltacı hakimiyetindeki 54 AIU 033 plakalı Skoda marka otomobile çarptı, ardından 54 D 7891 plakalı Fiat marka minibüse ok gibi saplandı.
Otobüs şoförünün yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, özel halk otobüsünün park halindeki minibüse, ardından otomobile çarpması yer alıyor. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da freni boşalan otobüs park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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